Italia, Donnarumma guarda avanti: "Mancini ci darà tanto per le qualificazioni all'Europeo"

Al termine del match perso 4-1 contro il Belgio, il capitano dell'Italia Gianluigi Donnarumma ha commentato ai microfoni di SportMediaset:

"Ci tenevamo tanto ad andare avanti e giocarci le finali. Però purtroppo loro sono stati più bravi di noi. Bisogna riconoscerlo. Dovevamo fare meglio, sicuramente mentalmente e fisicamente eravamo un po' stanchi dalla partita contro la Francia dove abbiamo dato tutto. Loro sono stati più bravi, hanno avuto molte palle gol. Bisogna essere più cattivi soprattutto sulle palle sporche per non prendere gol. Dal mio punto di vista, abbiamo fatto un percorso brillante e intenso. Quasi tutti non se lo aspettavano. Alla fine potevamo arrivare primi o secondi ma sfortunatamente siamo arrivati terzi. Fa parte del calcio e di un percorso di crescita intrapreso qualche settimana fa. Rialzeremo la testa e il mister saprà darci tanto per le qualificazioni all'Europeo".

Per trovare la mentalità di quella Nazionale che ha vinto l'Europeo quanto ci vuole?

"Secondo me bisogna che i giovani crescano e ci diano una mano. Il calcio europeo ha un ritmo alto, c'è bisogno di esperienza e secondo me bisogna essere più cattivi. Va bene un calcio offensivo ma ci deve essere la voglia di non prendere gol. E con il Belgio ci è mancata. Lo analizzeremo con il mister al prossimo raduno".