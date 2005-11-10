Como, Jacobo Ramon fa gola a mezza Premier. Ma il Real può riprenderselo a soli 9 milioni

Jacobo Ramón è senza dubbio una delle tante sorprese di questo Como. Il giovane centrale spagnolo, oltre a blindare spesso la difesa lariana, ha già realizzato cinque gol in questa stagione: in Serie A ha sbloccato la sfida con il Parma, servito da Nico Paz, mentre in Champions ha segnato di testa contro il Manchester United su cross di Kaiki. A queste due marcature si aggiunge la doppietta firmata con l’Under 21 nell’ultima pausa internazionale. Dopo nove giornate, il classe 2005 ha già eguagliato così il bottino dello scorso campionato, quando aveva segnato solo contro Torino e Lecce. Un rendimento insolito per un difensore, che non stupisce però chi lo aveva seguito al Real Castilla: quattro gol in 15 presenze e tre apparizioni con la prima squadra di Ancelotti, con tanto di rete nella rimonta sul Maiorca.

Il Como l'ha preso con una formula "alla Nico Paz"

Il Real Madrid mantiene garanzie importanti sul futuro del ventunenne. Ceduto al Como nell’estate 2025 per 2,5 milioni, Ramón porta infatti con sé una clausola del 50% sulla rivendita e opzioni di riacquisto crescenti, a partire da circa nove milioni di euro. Arsenal, Chelsea e Manchester United seguono con interesse la sua crescita, ma sarà come sempre il club di Florentino Perez ad avere l'ultima parola.

Controffensiva del club lariano col Real in estate

Mister Fabregas, dal canto suo, vorrebbe continuare a puntare su Ramón. Dopo l’errore contro il Torino, il tecnico suo connazionale ne ha elogiato la reazione e la personalità, culminate nel gol del pareggio. Il Como - scrive La Gazzetta dello Sport di stamattina - in estate potrebbe quindi provare a trattare con il Real per modificare l’intesa, cancellare le clausole attuali e garantirsi il centrale ben oltre il 2027. Una controffensiva decisa, nella speranza di poter trattenere il giocatore sul lago per questa, e tante altre stagioni.