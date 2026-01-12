Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Jashari via di fretta e furia dopo Fiorentina-Milan per la Scarpa d'Oro del Belgio

Jashari via di fretta e furia dopo Fiorentina-Milan per la Scarpa d'Oro del BelgioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 14:36Serie A
Dimitri Conti

Ardon Jashari (23 anni) sta faticando a lasciare un segno concreto nel Milan, ma fanno invece ancora rumore i suoi passi professionali nel massimo campionato del Belgio, dove si è conquistato il centro della scena con la maglia del Club Brugge tanto da indurre il Diavolo ad acquistarlo a titolo definitivo in estate a fronte di 36 milioni di euro spesi.

Jashari ha vinto il premio di Scarpa d'Oro come miglior giocatore della Jupiler League per il 2025, facendosi bastare la prima metà dell'anno solare con i belgi per aggiudicarsi il premio. Nella sua unica stagione al Club Brugge, la 2024/2025, il centrocampista svizzero classe 2002 ha messo insieme 52 presenze e 4 gol tra le varie competizioni.

Tra l'altro Jashari ieri era impegnato per la partita del suo Milan sul campo della Fiorentina, e ha dovuto lasciare di fretta e furia lo stadio Franchi per prendere di fretta e furia un aereo che da Firenze lo ha portato in Belgio. Lo stesso giocatore lo ha raccontato nel corso della cerimonia: "Ho dovuto correre molto, c'era un furgone che mi aspettava", le sue parole direttamente dal palco della Scarpa d'oro del Belgio per il 2025, riportate da La Gazzetta dello Sport.

