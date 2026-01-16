Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Caos Nizza: scontro totale tra il club, Boga e Moffi. Fallita la conciliazione in Lega

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 10:18
Simone Lorini

Tensione altissima in casa Nizza. I calciatori Jérémie Boga e Terem Moffi, aggrediti lo scorso 30 novembre da alcuni tifosi davanti al centro d'allenamento, hanno chiesto ufficialmente la risoluzione del contratto. I due giocatori lamentano la mancanza di adeguate misure di sicurezza da parte della società al momento del fatto.

Tuttavia, la giornata di giovedì ha segnato un punto di rottura: il tentativo di conciliazione davanti alla commissione giuridica della LFP (la Lega calcio francese) non è andato a buon fine. La posizione delle parti è distante: il Nizza respinge ogni accusa di negligenza e non intende liberare i giocatori a parametro zero. La proposta della società è di risolvere il caso tramite un prestito o un trasferimento a titolo definitivo (entrambi sono legati al club fino al 2027).

Attualmente in regime di mutua (astensione dal lavoro), Boga e Moffi hanno rifiutato la mediazione e sembrano intenzionati a percorrere la via legale, pronti a citare il club davanti ai Prud'hommes (il tribunale del lavoro francese), fa sapere MaxyFoot.

