Lecce, il fattore Via del Mare per superare il Como: un solo ko negli ultimi due mesi in casa

La forza del Via del Mare. Il Lecce vuole far valere ancora una volta il fattore campo per cercare di mettere fieno in cascina per la salvezza finale. Una partita non facile. Una partita che nasconde insidie contro un avversario di valore, il Como, e che gioca un ottimo calcio con Cesc Fabregas. Servirà la migliore versione della squadra di Di Francesco modello casalingo per cercare di tornare a casa con i tre punti in palio e poi chiudere il 2025 con il sorriso.

Quattro risultati utili nelle ultime cinque gare interne

I giallorossi attraversano un buon momento di forma e sanno sfruttare al meglio il calore del pubblico di casa. Nelle ultime tre gare interne hanno conquistato sette punti frutti del pareggio casalingo contro il Verona ma soprattutto delle ultime due vittorie consecutive, sempre contando solo le partite fra le mura amiche, contro Torino e Pisa. L’unica sconfitta davanti al proprio pubblico degli ultimi due mesi è stata contro il Napoli, 1-0 per la squadra di Antonio Conte che ha dovuto faticare molto per tornare a casa con l’intera posta in palio.

Due soli gol subiti

E analizzando i dati, oltre alla rete di Anguissa, la squadra allenata da Di Francesco (analizzando sempre le ultime cinque gare casalinghe) ha incassato un altro gol, quello contro il Torino. Per il resto sono arrivati tre clean sheet contro Hellas, Sassuolo e Pisa. Meglio ha fatto solo la Lazio con una sola rete subita mentre i salentini sono a pari merito di Como e Inter.