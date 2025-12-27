Stasera Pisa-Juve, Piovanelli: "Gli voglio bene ma speriamo di fare uno sgambetto a Spalletti"

Lamberto Piovanelli è molto legato al Pisa. E proprio i nerazzurri saranno avversari questa sera della Juventus, club in cui ha militato poco più di tre mesi senza mai scendere in campo. L'ex attaccante è stato anche compagno di squadra di Luciano Spalletti al Castelfiorentino a metà degli anni '80 e racconta come sia ancora legato a lui con l'attuale mister bianconero che è stato una sorta di fratello maggiore e nonostante la sua grande fiorentinità "mi tocca tifare anche per lui" racconta all'edizione odierna di Tuttosport.

L'ex commissario tecnico della Nazionale, prosegue, lo ha aiutato nel "far venire fuori la mia personalità nonostante la timidezza. Mi ha aiutato a stare con la gente". Spalletti infatti sapeva convivere coi giovani e coi vecchi all'interno dello spogliatoi ed è stato un grande riferimento per lui. "Con Spalletti ho passato anche un’estate insieme".

Venendo ovviamente alla sfida di questa sera sarà "una partita strana" per Piovanelli il quale è felice che una piazza come quella pisana sia tornata nel massimo campionato, uno momento atteso da 35 anni. "Quando pensi alla Juve è quasi una sfida segnata - ha concluso - spero di fare uno sgambetto al mio mister: i punti ci servono tantissimo".