Manchester United, Mount sostituito all'intervallo. Amorim: "Non era al top". Ma poi rassicura

Nonostante l’assist che ha portato al gol di Dorgu - poi decisivo nella vittoria del Manchester United sul Newcastle - Mason Mount è rimasto in panchina nel secondo tempo dell’anticipo di Premier League. Il centrocampista inglese, infatti, non era al meglio e per questo Amorim, già falcidiato dagli infortuni di Bruno Fernandes, Mainoo, Maguire e De Ligt, non ha voluto rischiarlo, mandando in campo il giovane Jack Fletcher per disputare la ripresa.

"Ha sentito qualcosa all'intervallo", ha detto Ruben Amorim a Sky Sport UK, che poi ha voluto subito rincuorare i supporter dei Red Devils aggiungendo: “Voleva comunque rientrare per giocare il secondo tempo, ma non possiamo perdere altri giocatori se non siamo al 100%”.

Oltre alle assenze per infortunio, il Manchester United dovrà fare i conti per le prossime settimane con le assenze degli africani Mazraoui, Diallo e Mbeumo. La prossima gara li vedrà già impegnati martedì sera, quando ad Old Trafford arriverà il fanalino di coda Wolverhampton.