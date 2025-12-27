Napoli, sarà un mercato a saldo zero: il tesoretto può arrivare da 5 calciatori in uscita

Il mercato di gennaio del Napoli sarà guidato da una parola chiave: prudenza. Dopo la valutazione dell’Authority, il club azzurro potrà operare in entrata, ma solo nel rispetto rigoroso del principio del saldo zero, scrive il Corriere dello Sport. In pratica, ogni nuovo investimento - tra costo del cartellino e ingaggio - dovrà essere compensato da una o più cessioni, così da mantenere un equilibrio perfetto tra entrate e uscite senza mai sforare i parametri imposti.

In quest’ottica, il Napoli ha individuato cinque giocatori potenzialmente in uscita: Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino. Tutti accomunati dal desiderio di trovare maggiore continuità, dopo mesi vissuti spesso ai margini. Le richieste, del resto, non mancano. Lucca, arrivato in estate dall’Udinese, ha attirato l’interesse del West Ham dopo la partenza di Füllkrug e anche la Juventus ha chiesto informazioni. La sua situazione è però legata al rientro di Lukaku, fermo da agosto e non ancora tornato in campo nonostante la convocazione in Supercoppa.

Anche gli altri profili sono monitorati: Mazzocchi resta nel mirino del Sassuolo, Vergara piace a Cagliari e Lecce, mentre Marianucci, acquistato dall’Empoli, è seguito con attenzione sia dal Cagliari sia dal Torino. Questo gruppo rappresenta il “tesoretto” da cui il Napoli potrebbe attingere per finanziare eventuali innesti.