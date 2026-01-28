TMW Juve, Comolli e Ferrero al pranzo UEFA. Spalletti cambia la difesa: le ultime di formazione

Pranzo UEFA in quel di Montecarlo per le dirigenze della Juventus e del Monaco. Presenti, nell’appuntamento allo yacht club di Montecarlo, l’amministratore delegato Damien Comolli, il presidente Gianluca Ferrero e il direttore tecnico François Modesto.

Mentre i dirigenti sono a confronto negli incontri previsti dall’etichetta di Nyon, Luciano Spalletti riflette sulla formazione da schierare in campo e potrebbe regalare novità: in difesa aumentano le chance che Bremer riposi, almeno dall’inizio. Si va infatti verso la coppia difensiva formata da Gatti e Kelly, con Kalulu e Kostic come terzini.

Si va verso la conferma del restante undici: ieri Spalletti ha detto chiaramente che Koopmeiners e Openda giocheranno dal primo minuto, con l’olandese ci sarà Thuram a centrocampo. Confermati McKennie e Miretti sulla trequarti, non dovrebbero esservi dubbi nemmeno su Yildiz, anche se il fantasista turco potrebbe aver bisogno di tirare il fiato.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic ; Koopmeiners, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; Openda.