Alajbegovic e Boga schiantano il Napoli e salvano Spalletti: 2-0 Juve allo Stadium

Vittoria importantissima per la Juventus e per Luciano Spalletti. 2-0 il finale della sfida contro il Napoli, decisa nel secondo tempo dalle reti di Alajbegovic prima e di Boga poi. Serata complicata per gli azzurri, che non hanno avuto la forza di tenere testa ai bianconeri, specialmente nel secondo tempo.

Primo tempo senza gol

Nella prima frazione di gioco la partita è stata abbastanza accesa, senza però che le due squadre siano riuscite a sbloccare la partita. La prima palla gol è capitata a Lorenzo Lucca, con un colpo di testa molto pericoloso su cross di Politano, ma Vicario ha compiuto un grande intervento in tuffo sulla sua destra. Poco prima della mezz'ora super chance per la Juventus con Cabal che ha colpito il palo su azione di calcio d'angolo. Prima della fine del tempo altre tre occasioni importanti, prima per Lang da una parte e Alajbegovic dall'altra, che da buona posizione hanno sparato alto entrambi, poi per lo stesso bosniaco nel recupero, con Meret che gli ha però negato la gioia del gol con una grande parata sul suo diagonale.

Eurogol di Alajbegovic per l'1-0

Nella ripresa subito tre sostituzioni: Di Lorenzo, De Bruyne e McKennie sono infatti rimasti negli spogliatoi per lasciar spazio rispettivamente a Rrahmani, Gilmour e Gatti, prima che Spalletti e Allegri, anche oggi squalificato e sostituito da Landucci, decidessero di richiamare anche Kolo Muani e Politano, al 59' e al 61', per inserire in campo Zhegrova e Vergara. E proprio da un'accelerazione del neo entrato juventino è nato il gol del vantaggio bianconero con Alajbegovic. Una vera perla del bosniaco che ha battuto Meret con un grandissimo sinistro da fuori area che ha colpito il palo prima di entrare in porta. Poco dopo espulso Marianucci per doppia ammonizione, con il Napoli che non è poi più riuscito a rendersi pericoloso.

La chiude Boga

A tre minuti dalla fine, poi, è arrivato il gol del raddoppio che ha chiuso la partita. Azione personale di Jeremie Boga che partendo dalla sinistra si è accentrato e ha poi calciato a giro con il destro sul secondo palo non lasciando scampo all'incolpevole Meret, per il gol del 2-0 che ha chiuso la gara.