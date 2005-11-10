Altra svolta in Juventus-Napoli: espulso Marianucci per doppia ammonizione. Azzurri in 10 al 75'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:18Serie A
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01.11.2026 22:18Serie A
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Piove sul bagnato in casa Napoli, con gli azzurri che dopo aver subito il gol dello svantaggio di Alajbegovic dovranno adesso giocare l'ultimo quarto d'ora della sfida contro la Juventus in 10 contro 11. Espulso infatti Marianucci che è stato giustamente ammonito per la seconda volta, dopo aver ricevuto il primo giallo nel primo tempo. Napoli in inferiorità numerica al 75'.
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