Fiorentina, l'idea per gennaio è Becao del Fenerbahce: solo 6 minuti nel 2025

La Fiorentina ha due certezze verso gennaio: serve un rinforzo in difesa e uno a centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome buono per il reparto arretrato è quello di Rodrigo Becao, 29enne del Fenerbahce che è stato messo fuori rosa da non molto. Luciano Ramalho, agente molto vicino al difensore, è in Italia, precisamente proprio a Udine, e questo è più di un indizio. La concorrenza però non manca perché su di lui c'è pure il Benfica. La cosa certa è che lascerà la Turchia a gennaio. Il prezzo del suo cartellino non dovrebbe essere alto, forse potrebbe bastare accollarsi l'ingaggio per 6 mesi.

Nel corso della sua carriera vanta 130 presenze e 6 gol con l'Udinese, 38 apparizioni e 2 reti con il Fenerbahce, di cui solo una in stagione, 36 gettoni con il CSKA Mosca e 21 incontri e un gol con l'EC Bahia.

A centrocampo invece sono tanti i profili che possono fare al caso della squadra di Vanoli, tra cui Marco Brescianini, che sta trovando poco spazio all'Atalanta, e Niccolò Pisilli, classe 2004 della Roma. Quest'ultimo recentemente ha però dichiarato di essere molto contento in giallorosso e di trovarsi bene con Gasperini, che, ha spiegato, "non lascia indietro nessuno e considera tutti".