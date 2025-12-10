Juve fischiata allo Stadium: 0-0 all'intervallo contro il Pafos. Errore clamoroso di David

0-0 all'intervallo tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Pafos. Meglio i ciprioti nei primi 45' minuti, che avrebbero anche meritato qualcosa in più, con il tecnico della Juve che dovrà inventarsi qualcosa per potare a casa una partita assolutamente da vincere.

Subito emozioni fin dai primissimi minuti della partita, con una doppia occasione per gli ospiti che sono andati vicino al gol prima con un colpo di tacco di Anderson Silva e poi con una carambola tra Kelly e Cambiaso che per poco non ha beffato Di Gregorio, bravo a evitare l'autogol dell'esterno. Poco dopo il primo squillo della Juventus con Yildiz che con un destro a giro ha impegnato il portiere avversario che ha comunque respinto abbastanza agevolmente.

Con il passare dei minuti, mentre ci si poteva aspettare una Juve in crescita sono stati i ciprioti a prendere sempre più campo con almeno altre tre grandi palle gol. La più grande al 31' minuto, con il palo colpito dallo stesso Anderson Silva con un destro dal limite dell'area. Poco dopo altro intervento di Di Gregorio su in tiro al volo di Dragomir, con il Pafos che nella parte centrale del primo tempo ha senza dubbio dimostrato di meritare il vantaggio. Vantaggio che però non è arrivato, fino alla clamorosa occasione cestinata da Jonathan David che da due passi, su sponda aerea di Kelly, ha mandato incredibilmente fuori. 0-0 dunque all'intervallo, con una vera e propria pioggia di fischi che si è abbattuta sulla Juventus da parte dei propri tifosi al duplice fischio dell'arbitro.