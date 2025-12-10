TMW Gasperini, il retroscena: aveva proposto a De Rossi di trasferirsi nella sua casa genovese

Simpatico retroscena, protagonisti Gian Piero Gasperini e Daniele De Rossi. Chi Roma sta provando a farla sua, e chi è un’autentica icona - calcistica - e non della Capitale.

Nei giorni scorsi, dopo la notizia dell’approdo di DDR sulla panchina del Genoa, secondo quanto raccolto, Gasperini ha chiamato De Rossi. Non solo per fargli gli auguri, ma anche per dargli una mano in maniera molto concreta: il tecnico di Grugliasco, che ha allenato i liguri per anni, ha proposto all’ex capitan Futuro di andare a vivere nella sua casa in provincia di Genova.

De Rossi, nel ringraziare, ha rifiutato la proposta - per motivi famigliari lui e moglie Sarah Felberbaum preferiscono vivere nel centro del capoluogo ligure -, e a quel punto non è rimasto che farsi un reciproco in bocca al lupo. Almeno fino al prossimo incrocio di campionato.