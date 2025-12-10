McKennie sbocca la gara allo Stadium: gol da centravanti e 1-0 al Pafos al 67'

Weston McKennie segna e la Juventus trova il sorriso. In una partita complicatissima per i bianconeri, quella contro il Pafos all'Allianz Stadium la perla da centravanti vero dello statunitense ha tolto, almeno per il momento, le castagne dal fuoco alla formazione di Luciano Spalletti. Azione partita dal piede di Cambiaso che ha servito l'americano in area di rigore: stop e dribbling in un fazzoletto per lo stesso McKennie che ha poi battuto Michail con un destro potentissimo che si è insaccato sul primo palo. 1-0 dunque al 67'.