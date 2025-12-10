Bologna, Italiano: "Ferguson ancora febbricitante, vediamo domani"

Diverse assenze per il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato domani in Europa League in conferenza stampa. Il tecnico rossoblù, proprio per questo, ha convocato sia Lucumì sia Ferguson, seppur non ancora al meglio: “Entrambi i giocatori sono qui con noi, Ferguson è ancora febbricitante e speriamo che domani possa dare una mano ai suoi compagni in campo - ha detto in conferenza stampa, come riporta bolognasportnews.it -. Anche Lucumì è in gruppo ma non è al meglio. C’è ancora da capire se il tendine che gli dà fastidio lo possa portare ai box. Se John non non dovesse farcela, dovremo adattare qualche nome come Lykogiannis, lui in passato ha giocato come centrale”.

Per il Bologna, attualmente diciottesimo nella maxi-classifica della competizione, è una partita importante, ma: “Non penso che domani sarà decisiva. Certo che domani sarà importante per arrivare tra le prime otto così come nelle ventiquattro, ma per quanto mi riguarda a me non cambia molto. Ci sono ancora nove punti a disposizione, non sarà semplice anche perché il Celta Vigo viene da una grande vittoria con il Real Madrid”.

Spazio anche ad alcune considerazioni su Dominguez: “Nelle ultime partite si è visto il giocatore dello scorso anno. Sta crescendo tanto e sta iniziando a ripiegare meglio in difesa. Non ha ancora tanti gol in canna, ma con l’esperienza la concretezza migliorerà, Orsolini in questo è un maestro”.

Quanto ai tanti infortunati: “Quando andiamo a coinvolgere tutti quanti si fa meno fatica. Peccato che in questo periodo Heggem stia facendo gli straordinari, avendo pochi centrali. Ma sono momenti che capitano nella stagione”.