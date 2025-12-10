Finalmente David: raddoppio del canadese allo Stadium. Juve-Pafos 2-0 al 73'

Raddoppio della Juventus contro il Pafos e partita in cassaforte per i bianconeri di Luciano Spalletti. Contropiede perfetto dei bianconeri con Yildiz lanciato a campo aperto che ha servito Jonathan David al centro dell'area di rigore. Stop e tiro piazzato per il canadese che ha trovato il suo secondo gol consecutivo in Champions League siglando la rete del 2-0 al 73'.