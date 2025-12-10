Cagliari, i nuovi soci Fiori e Gupta: "Supporteremo Giulini senza far perdere identità"
TUTTO mercato WEB
“Entrare a far parte del Cagliari Calcio rappresenta per noi sia un privilegio che una responsabilità”. Maurizio Fiori e Prashant Gupta, nuovi soci di minoranza del Cagliari, parlano in coro al sito ufficiale della società rossoblù: “Questo club incarna la tradizione, la resilienza e l’orgoglio di un’intera isola. Il nostro impegno sarà volto a farlo prosperare in un contesto calcistico in continua evoluzione.
Lavoreremo per creare nuove opportunità di crescita – sia sul campo che fuori – senza mai perdere di vista i valori propri dell’identità del Cagliari.
Siamo pronti a supportare il Presidente Giulini e tutta la squadra nel prossimo capitolo di questa storia straordinaria”
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile