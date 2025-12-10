Cagliari, i nuovi soci Fiori e Gupta: "Supporteremo Giulini senza far perdere identità"

“Entrare a far parte del Cagliari Calcio rappresenta per noi sia un privilegio che una responsabilità”. Maurizio Fiori e Prashant Gupta, nuovi soci di minoranza del Cagliari, parlano in coro al sito ufficiale della società rossoblù: “Questo club incarna la tradizione, la resilienza e l’orgoglio di un’intera isola. Il nostro impegno sarà volto a farlo prosperare in un contesto calcistico in continua evoluzione.

Lavoreremo per creare nuove opportunità di crescita – sia sul campo che fuori – senza mai perdere di vista i valori propri dell’identità del Cagliari.

Siamo pronti a supportare il Presidente Giulini e tutta la squadra nel prossimo capitolo di questa storia straordinaria”