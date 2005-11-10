Juve più italiana? Nel mirino c'è la rivelazione Raimondo: Carnevali al lavoro per bloccare il bomber

L'esplosione di Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone e attuale capocannoniere della Serie A con 7 gol non è certo passata inosservata: per lui si parla di Nazionale e anche di mercato. Il classe 2004 è di proprietà del Bologna che lo ha sotto contratto fino al 2028, ma la Juventus lo vorrebbe per rinforzare un attacco che con Kolo Muani e Woltemade non dà garanzie. L'intenzione della Vecchia Signora, svela Sportmediaset, è di provarci già a gennaio.

Juve più italiana? Occhi sul miglior attaccante del campionato

Carnevali, supportato dal ds Massara, vorrebbe assicurarsi subito l'ex di Ternana e Salernitana per anticipare la concorrenza. Certo, non si prospetta una trattativa semplice dato che, oltre a trovare l'accordo con il Bologna, ci sarebbe da trovare l'intesa con il Frosinone di Alvini che ci aveva già puntato nell'estate del 2025, ossia un anno prima della promozione dei ciociari nella massima serie.