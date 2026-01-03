Live TMW Juve, McKennie: "Testa alla prossima. David? Magari segna la prossima"

Weston McKennie, giocatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro il Lecce. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del bianconero.

Questa partita può spaventarvi?

"Non penso, la squadra ha giocato una bella partita, è mancato l’ultimo passaggio, il rigore possono sbagliarlo tutti. Questo è il calcio, devi andare in avanti, concentrarti sulla prossima partita".

Occasione persa?

"Si e no. Queste partite come contro il Lecce possono portarci avanti in classifica, ti senti un po’ male, un po’ frustrato, ma non puoi pensare alle occasioni perse. Devi andare in avanti".

Come ti sei trovato nel ruolo di trequartista?

"Per me non è una nuova posizione. Io sono a disposizione del mister e della squadra e provo a dare il 100% in ogni ruolo. Poi mi piace giocare da trequartista perchè puoi difendere e attaccare".

David ha detto qualcosa alla squadra?

"Lui non deve chiedere scusa alla squadra, perché questo è il calcio. Noi dobbiamo portare lui avanti a testa alte e dobbiamo pensare solo alla prossima partita. Poi non deve più pensare a questo e speriamo possa segnare nella prossima partita".