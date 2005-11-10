Buone notizie per l'Inter: Pavard si è allenato in gruppo, Lautaro ancora a parte

L'Inter è in emergenza a causa di tanti infortuni, soprattutto in fase difensiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cristian Chivu può comunque sorridere perché nella giornata di oggi ha ritrovato Benjamin Pavard, il quale si è allenato con il resto del gruppo alla vigilia del decisivo match di Champions League contro il Feyenoord a Rotterdam. Il francese non partirà comunque titolare, salvo sorprese.

Niente da fare per Lautaro Martinez

Il più atteso era invece il Toro di Bahia Blanca, il capitano dei nerazzurri che sta mancando tantissimo ai campioni d'Italia in carica. L'argentino però è entrato in campo salutando lo staff e tutti i presenti, ma poi ha proseguito nel suo lavoro a parte. Tornerà in campo dopo la sosta, nella quale questa volta non giocherà con l'Argentina e non avrà problemi di voli che arrivano troppo a ridosso del match successivo.