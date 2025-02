Juve, ora Champions e Inter. Di Gregorio: "Ci faremo trovare pronti, è questo il bello"

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha analizzato ai microfoni di Sport Mediaset il successo di ieri sera sul Como, caratterizzato anche da alcune sue ottime parate: “Non è come un gol, io faccio il portiere e devo cercare di difendere la porta nel miglior modo possibile. Sono contento di aver aiutato la squadra, tenevamo tanto alla vittoria che è quello che conta”.

La parata migliore?

“La prima ero un po’ coperto e dopo aver preso gol si è un po’ annullata diciamo. La seconda, nel secondo tempo, credo sia stata importante per il risultato”.

Quanto è importante questa vittoria?

“Credo che quello di Como sia un campo difficile: è una squadra coraggiosa in fase di possesso, muove bene la palla e fatichi a pressare. Non è facilissimo giocare in casa loro: sapevamo e sappiamo che la squadra è quella delle vittorie, anche se vengono fuori partite un po’ sporche l’importante è vincere. Sappiamo la direzione da seguire”.

Adesso gli spareggi di Champions e in mezzo l’Inter. Un periodo impegnativo…

“Sì, ma io credo che ci faremo trovare pronti. È un gruppo di ragazzi che lavora, che spinge unito nella stessa direzione e sa quello che vuole. In settimana vedo una squadra molto unita, compatta: sappiamo che arriva un periodo duro, impegnativo, ma siamo la Juventus e questi sono i momenti belli”.