Spalletti pensa a una nuova Juve: il 4-3-3 per cambiare e ripartire

Oggi per la Juventus è l’ultimo giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti. Domani, però, Spalletti avrà ancora a disposizione un gruppo ristretto: solo da martedì rientreranno i primi nazionali e allora la preparazione verso la gara contro il Venezia entrerà davvero nel vivo. In questi giorni di pausa, il tecnico di Certaldo ha avuto modo di riflettere su diversi aspetti della squadra, facendo anche alcune valutazioni in vista dei prossimi impegni. Tra i temi sul tavolo c’è sicuramente quello tattico, con la possibilità di apportare qualche modifica all’assetto della Juventus. Non mancano, inoltre, le riflessioni in ottica mercato, visto che a gennaio potrebbero esserci anche dei movimenti in uscita.

Spalletti valuta il 4-3-3: la Juventus potrebbe cambiare modulo

In questa pausa per le nazionali Luciano Spalletti ha fatto anche alcune valutazioni a livello tattico. Infatti, il tecnico di Certaldo sta pensando alla possibilità di apportare un cambio modulo alla sua Juventus, con il passaggio a un 4-3-3. Una soluzione che permetterebbe ai bianconeri di sfruttare maggiormente gli esterni offensivi e di avere, allo stesso tempo, un assetto più equilibrato. Spalletti vuole trovare la quadratura del cerchio e individuare la disposizione migliore per valorizzare le caratteristiche dei giocatori a sua disposizione. In questo inizio di stagione, infatti, la Juventus ha subito troppi gol e questo ha inevitabilmente complicato il cammino della squadra in termini di risultati. La fase difensiva è uno degli aspetti sui quali il tecnico vuole intervenire per rendere la formazione più solida e organizzata. Il 4-3-3 potrebbe rappresentare una delle soluzioni, garantendo una maggiore copertura a centrocampo e permettendo agli esterni di avere più libertà nella fase offensiva. Si tratta, al momento, di valutazioni che Spalletti sta portando avanti durante la sosta, approfittando dei giorni a disposizione per studiare possibili alternative. Molto dipenderà anche dalle caratteristiche dei calciatori e dalle risposte che arriveranno alla ripresa degli allenamenti. La sfida contro il Venezia sarà un primo appuntamento importante per capire se ci saranno novità nell’atteggiamento tattico della Juventus. Il tecnico vuole trovare maggiore continuità e soprattutto limitare gli errori che finora sono costati punti preziosi. Un eventuale cambio di modulo potrebbe quindi diventare un’arma in più per provare a dare una svolta alla stagione bianconera.

Zhegrova può lasciare la Juventus a gennaio: vuole giocare di più

Nel mercato di gennaio, in casa Juventus, non sono da escludere nemmeno delle partenze. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino è Edon Zhegrova, che non sarebbe del tutto soddisfatto di come viene impiegato da Luciano Spalletti. Il kosovaro, infatti, finora non ha mai giocato una partita da titolare con la maglia bianconera e questa situazione non può che generare un certo malumore. L’esterno vorrebbe avere maggiore spazio e trovare più continuità, soprattutto considerando le sue qualità e la possibilità di incidere negli ultimi metri. Anche durante la prossima finestra di mercato, dunque, la sua situazione potrebbe diventare un tema da seguire con attenzione. Già la scorsa estate, infatti, Carnevali e Massara avevano provato a cederlo, senza però riuscire a trovare un accordo con un possibile compratore. Un’operazione che non si era concretizzata, ma che potrebbe tornare d’attualità tra qualche settimana. Non è quindi da escludere che a gennaio i due dirigenti possano riprovarci, qualora dovessero presentarsi le condizioni giuste. Dal canto suo, Zhegrova potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare Torino per trovare maggiore spazio e giocare con più regolarità. La situazione vissuta in nazionale rappresenta, da questo punto di vista, un termine di paragone importante: con il Kosovo, infatti, l’esterno scende spesso in campo dal primo minuto, mentre alla Juventus non ha ancora avuto questa opportunità. La differenza di impiego potrebbe spingerlo a riflettere sul proprio futuro. Molto dipenderà anche dalle scelte di Spalletti nelle prossime settimane e dal ruolo che il tecnico vorrà ritagliargli all’interno della squadra. Gennaio si avvicina e il futuro del kosovaro resta tutto da scrivere.