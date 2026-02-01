Juventus, anche Spalletti chiude le porte a Icardi: "Lo apprezzo, ma non lo vogliamo"

Nel pre-partita era arrivata già la netta chiusura da parte della dirigenza, tramite la voce di Giorgio Chiellini: la Juventus non è interessata a Mauro Icardi, a dispetto delle voci delle ultime ore. "Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, ma non c'è stato nulla di più, mi sento di escludere questa operazione".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Luciano Spalletti. Dopo il netto successo contro il Parma, anche l'allenatore di Certaldo ha chiuso le porte al ritorno in Italia di Maurito: " Del calciatore posso solo dire benissimo, e questo non vuol dire che voglio Icardi. Ne parlo bene perché mi ha aiutato facendo gol, ma ci sono state situazioni che ha portato in spogliatoio che dovevano restare fuori. Mi sono confrontato per dire delle cose, poi è sempre così.

Si vive nello spogliatoio ma è come se si avesse una finestra sul tifo e chi ti vuole bene. In quel periodo io dovevo prendere le decisioni, e dato che dovevo prenderlo ho scelto così. Era squisito e un gran goleador ma noi non vogliamo Icardi. È chiaro così? Se io parlo bene di uno si dice che lo voglio, io non voglio Icardi. Stiamo bene anche così se non troviamo qualcuno con certe caratteristiche. McKennie è un vero bomber, un gran calciatore”.