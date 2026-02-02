Di Gregorio: "Stiamo crescendo. Ma guai a pensare di essere a posto così: siamo la Juve"

Il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri contro il Parma. Queste le sue parole: "Siamo cresciuti e stiamo crescendo, la prestazione di oggi lo conferma. Abbiamo riportato anche stasera la mentalità che ci chiede il mister, abbiamo fatto una grande gara".

Spalletti chiede qualcosa di diverso a voi portieri rispetto agli altri allenatori?

"Ci chiede di partecipare perché nel calcio di oggi i portieri devono giocare anche con la squadra, dobbiamo essere svegli e guardare tutto ciò che succede in campo perché dalla nostra posizione è più facile. Mi piace fare questo e voglio crescere ancora di più".

In cosa siete cresciuti, come squadra, più di tutto?

"Difficile scegliere una cosa. Siamo più propositivi e più vogliosi di essere padroni della partita, tenendo la palla e creando tante situazioni da gol. I risultati poi aiutano nella consapevolezza. Siamo ancora nel percorso, dobbiamo migliorare tante cose e lavorare. Non possiamo pensare neanche per un secondo di essere a posto così, perché siamo la Juventus e dobbiamo fare sempre meglio".