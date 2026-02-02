Sorpasso Liverpool, Jacquet vicino: 72 milioni al Rennes, resterà in prestito fino a giugno

Il Liverpool si è inserito a sorpresa nella corsa a uno dei difensori più interessanti della Ligue 1. Secondo RMC Sport, i Reds starebbero per vincere la battaglia con il Chelsea per Jérémy Jacquet: i campioni d'Inghilterra in carica sarebbero vicinissimi a chiudere un accordo da ben 72 milioni di euro, bonus inclusi, per il giocatore francese del Rennes, che però deve ancora dare il via libera.

Il 20enne, con ogni probabilità, resterà in prestito nel club bretone fino al termine della stagione, come da accordo tra le società, per consentirgli di completare la stagione in Francia prima del grande salto in Inghilterra. L’operazione rappresenta un investimento importante per il Liverpool, che punta a rinforzare il reparto difensivo con un talento emergente già osservato da diversi club europei.