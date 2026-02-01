Live TMW Juventus, Bremer: "Contento per i due gol. Stiamo lavorando bene"

Ore 23.13 - A breve la conferenza stampa del difensore bianconero Gleison Bremer al termine di Parma-Juventus.

Ore 23.30 - Inizia la conferenza.

Prima doppietta in bianconero. Come ci si sente?

“Sono contento per i gol e la vittoria soprattutto”.

Come ti senti tu dopo tante partite giocate?

“Devi chiedere al mister! Mi sento bene, anche se un po’ di stanchezza la sento. Abbiamo dominato tanto oggi e non ho speso così tante energie. Col ginocchio sto bene”.

Nuova coppia con Kelly. Come ti trovi?

“L’ho notato quando è arrivato che aveva qualità, ma è arrivato in un momento di difficoltà per la squadra, che non girava. A inizio anno abbiamo parlato, è un bravo ragazzo che ascolta e vuole migliorare. Sta facendo bene e Spalletti lo sta aiutando a fare bene. Ma c’è anche Gatti che è un buon difensore”.

Come si è trovato con Pellegrino?

“È un bel centravanti, ha un po’ di malizia! È ancora giovane, ha fatto una bella partita e ti impegna sempre. Ma abbiamo difeso bene. Lui ha un gran futuro”.

Kalulu era in costante proiezione offensiva. Lo avete preparato?

“Quello che facciamo in partita lo prepariamo sempre in allenamento. Spalletti diceva che Kalulu doveva alzarsi e ha fatto una bella partita”.

Sul primo gol chi era il giocatore del Parma che doveva marcarti? Eri un po’ solo.

“Non mi ricordo bene, eravamo lì insieme io, Kelly e Thuram. Abbiamo fatto un po’ di blocco. Fortunatamente mi sono trovato lì e ho fatto gol”.

Ore 23.35 - Termina la conferenza.