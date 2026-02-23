Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter in fuga, il Milan crolla. Domani il Bodo per la rimonta Champions

Inter in fuga, il Milan crolla. Domani il Bodo per la rimonta ChampionsTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

Oltre il limite, ancora più in là. I record in campionato parlano da soli e ora per l’Inter c’è l’esame Bodo Glimt, per non uscire dalla Champions League prima del previsto e continuare a sognare anche nell’Europa che conta. I nerazzurri domani devono recuperare il 3-1 della gara d’andata, quando i norvegesi sono stati più elettrici ed efficaci, bucando la difesa con combinazioni rapide e dall’alto coefficiente tecnico. Il Bodo in casa è una squadra totalmente diversa rispetto a quando gioca in trasferta ma anche lontano dall’Aspmyra Stadium i norvegesi possono mettere in mostra le loro qualità, soprattutto le transizioni offensive, vero marchio di fabbrica della squadra allenata Kjetil Knutsen.

L’Inter orfana di Lautaro Martinez ha dato comunque una risposta convincente a Lecce, una trasferta che poteva celare più di un’insidia, soprattutto perché arrivata dopo la serata amara di Norvegia. Ormai tra i nerazzurri Pio Esposito è un punto di riferimento. Il classe 2005 si candida per essere ancora una volta al centro dell’attacco, con Bonny oppure Marcus Thuram. La notizia positiva per Chivu è invece il rientro in gruppo di Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu. L’olandese torna a disposizione dopo oltre tre mesi di assenza, ma la speranza che possa essere della partita domani è remota, molto più probabile invece che ci possa essere per la gara di San Siro contro il Genoa. Vale lo stesso discorso per il regista turco, per il quale non verranno presi rischi. In regia ci sarà ancora Zielsinki e Barella dopo la squalifica in campionato partirà titolare.

Forse la squadra non è totalmente focalizzata su tre obiettivi come l’anno scorso, ma la caduta di ieri sera del Milan contro il Parma ha messo il campionato in ghiaccio, permettendo così qualche ambizione in più anche in Champions League. Dieci punti di vantaggio sui rossoneri sono un capitale inestimabile da gestire, anche con il doppio impegno e anche se, fra qualche mese, il calendario della Serie A può essere insidioso e scivoloso. La squadra di Allegri però deve essere infallibile e ad oggi invece sta accusando il colpo. Prima però bisognerà fare i conti contro il Bodo. Avversario tutt’altro che banale per sognare ancora in grande in una stagione che potrebbe svoltare.

Articoli correlati
Si ferma anche il Milan con il Parma. Il Corriere della Sera: "E l'inter vola a più... Si ferma anche il Milan con il Parma. Il Corriere della Sera: "E l'inter vola a più dieci"
Milan ko e rabbia a San Siro col Parma. La Gazzetta dello Sport: "Ira rossoneri,... Milan ko e rabbia a San Siro col Parma. La Gazzetta dello Sport: "Ira rossoneri, Inter a +10"
Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 23 febbraio Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 23 febbraio
Altre notizie Serie A
Roma, ecco l’allungo Champions: Cremonese ko e occhi puntati sulla Juve Roma, ecco l’allungo Champions: Cremonese ko e occhi puntati sulla Juve
Il Milan ha ricordato a tutti cosa ha sempre detto. Ma Leao polemizza Il Milan ha ricordato a tutti cosa ha sempre detto. Ma Leao polemizza
Il Galatasaray è più di un miracolo. Chi c'è dietro la creazione di un capolavoro... Il Galatasaray è più di un miracolo. Chi c'è dietro la creazione di un capolavoro
Inter in fuga, il Milan crolla. Domani il Bodo per la rimonta Champions Inter in fuga, il Milan crolla. Domani il Bodo per la rimonta Champions
Juventus, Di Gregorio è un caso: Spalletti riflette in vista del Galatasaray Juventus, Di Gregorio è un caso: Spalletti riflette in vista del Galatasaray
Lazio, attacco spuntato: i dati impietosi di un reparto che non ha mai saputo segnare... Lazio, attacco spuntato: i dati impietosi di un reparto che non ha mai saputo segnare
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 febbraio
Atalanta, Palladino pensa al Borussia: "Mercoledì voglio uno stadio pieno, un 'inferno'"... Atalanta, Palladino pensa al Borussia: "Mercoledì voglio uno stadio pieno, un 'inferno'"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
2 Adani sulla Juve: "Alcuni giocatori non sembrano da A. E Thiago Motta aveva tre punti in più..."
3 Gasperini ne fa 3 alla Cremonese e aggancia il Napoli. Poi parla del paragone Roma-Atalanta
4 L'Atalanta vince 2-1, furia Napoli. Manna: "Vergogna, poi facciamo la figura dei coglioni"
5 Milan, Landucci: "Importantissimo arrivare in Champions, ma con le chiacchiere non ci si va"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini ne fa 3 alla Cremonese e aggancia il Napoli. Poi parla del paragone Roma-Atalanta
Immagine top news n.1 Un gol e altre mille polemiche. La sconfitta contro il Parma allontana lo Scudetto dal Milan
Immagine top news n.2 L'Atalanta vince 2-1, furia Napoli. Manna: "Vergogna, poi facciamo la figura dei coglioni"
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 C'è una nuvola nel cielo limpido di Roma: lo stop di Hermoso. Tutte le partite saltate in stagione
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini: "Grandi risposte da tutti. Champions? Si deciderà tutto alla fine"
Immagine top news n.6 Tre gol, porta inviolata e messaggio al campionato: sì, la Roma può tornare a riveder le stelle
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma è terza insieme al Napoli, la Cremonese ora rischia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Milan ha ricordato a tutti cosa ha sempre detto. Ma Leao polemizza
Immagine news Serie A n.2 Il Galatasaray è più di un miracolo. Chi c'è dietro la creazione di un capolavoro
Immagine news Serie A n.3 Inter in fuga, il Milan crolla. Domani il Bodo per la rimonta Champions
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Di Gregorio è un caso: Spalletti riflette in vista del Galatasaray
Immagine news Serie A n.5 Lazio, attacco spuntato: i dati impietosi di un reparto che non ha mai saputo segnare
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 febbraio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Girma: “Punto amaro, senza gol non si vince. Dispiace per i fischi”
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Sounas: "Punto che ci fa ripartire. Con Ballardini lavoreremo per essere più concreti"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Ballardini: “Mi ha fatto piacere vedere l’atteggiamento dei ragazzi”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, testa alla sfida col Bari: la situazione di Cherubini e Begic, migliora Palma
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Sala: "Punto importante a Reggio Emilia, ora dobbiamo essere più squadra"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Rubinacci: “il punto ottenuto è un mezzo risultato positivo valutando per come è iniziata la partita”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Forlì, Miramari: "A Terni senza paura. Priorità salvezza, ma vogliamo crescere ancora"
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Cirrincione: "Ai playoff può succedere di tutto, se arriverà la B subito saremo pronti"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "Non una vittoria bella ma voluta. Ora testa alla Salernitana"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Liverani: "Continuità e maturità. Il quarto posto? Possibile, ma non ora"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 28ª giornata: pari senza reti 28ª tra Lecco e AlbinoLeffe. Le classifiche aggiornate dei tre gironi
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23, Bocchetti: "Grande primo tempo, vediamo il bicchiere mezzo pieno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: la Ternana di rimonta acciuffa il 2-2 con la Juventus. La classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV