Juventus, Cambiaso: "Con l'Udinese ci è mancata cattiveria, dobbiamo rimanere sereni e reagire"

La Juventus cade contro l'Udinese incappando nella seconda sconfitta consecutiva. Andrea Cambiaso, estero della Juventus, analizza il match perso contro l’Udinese: “E’ mancata un po’ di cattiveria là davanti e un po’ più di fortuna. Nel secondo tempo siamo stati troppo lenti, dovevamo girare la palla più velocemente. Noi abbiamo sempre guardato a noi stessi, abbiamo un percorso da fare e lo stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare così, anche se un punto in tre partite è poco. Dobbiamo rimanere sereni e continuare a lavorare”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Cosa deve scattare dentro di voi?

“Dobbiamo reagire e rimanere sereni facendo le nostre cose. Abbiamo fatto 53 punti, ho piena fiducia nei miei compagni e dobbiamo continuare”

C’è un motivo per queste tre partite?

“Che ci sia un calo è ovvio, un punto in tre partite è poco. Con l’Empoli c’è stata l’espulsione, con l’Inter è stata una partita tra grandi squadre… Sono stati episodi, dobbiamo reagire e proseguire a lavorare con serenità”

Cosa ti sta dando questo anno in bianconero?

“Quest’anno per la prima volta ho a che fare con compagni e allenatori di un certo spessore. Mi fa molto piacere. Il mio ruolo? Mi piace giocare, cerco sempre di dare il massimo quando vengo chiamato in causa”