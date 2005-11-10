Cambiaso non può più giocare allo Stadium: a gennaio la Juve deve valutare la cessione

Una storia d'amore giunta al capolinea. Andrea Cambiaso e la Juventus non hanno più il feeling di un tempo e la dimostrazione è arrivata proprio ieri sera, al momento dell'ingresso in campo dello stesso esterno al minuto numero 82. Lo Stadium non lo ha risparmiato e lo ha fischiato apertamente, nonostante la squadra fosse in vantaggio di un gol contro il Napoli e nel post gara anche Luciano Spalletti ne ha parlato, affermando: "Cambiaso aveva fatto fatica e, visto che ci sarà un'altra partita giovedì, ho scelto di farlo giocare giovedì, anche perché quando entra probabilmente non gode della stessa fiducia. È stato fischiato. Bisogna metterlo nelle condizioni di fare bene".

Cambiaso non può più giocare allo Stadium

La cosa certa, in questo momento, è che Spalletti, dunque, preferisce far giocare Cambiaso nelle gare in trasferta, proprio per il motivo citato poco fa e questo rappresenta un handicap non da poco. Per fortuna, se così possiamo dire, è che nelle ultime due gare prima della sosta la Juventus non giocherà più allo Stadium: prima sarà di scena ad Alkmaar contro l'AZ e poi chiuderà questo ciclo di partite all'Artemio Franchi contro la Fiorentina, con Cambiaso che dovrebbe giocare entrambe le partite, visto che l'infermeria è piena zeppa di giocatori.

A gennaio la Juve deve pensare alla cessione

Dopo la sosta, però, i bianconeri torneranno a giocare allo Stadium e se le cose non cambieranno sarà un problema per Spalletti puntare su di lui nelle partite in casa. Un problema non da poco per l'allenatore e per il club, che a gennaio dovrà per forza di cose fare una riflessione su quello che potrebbe essere il futuro dell'esterno italiano. Se dovesse essere messo sul mercato non ci sarebbero grossi problemi a trovare una nuova destinazione. Ci sarà tempo, ma l'idea è chiara: o Cambiaso riuscirà a riprendersi e a riguadagnare la fiducia del popolo bianconero il caso rientrerà, altrimenti via alla possibile cessione che potrebbe essere la soluzione migliore per tutti.