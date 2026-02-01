Chivu fa muro su Frattesi: "È un giocatore dell'Inter, abbiamo bisogno di lui"

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta dai nerazzurri contro la Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni.

10 vinte nelle ultime 11. Cosa si porta via stasera?

"La vittoria, la maturità nel capire i momenti e trovare le modalità per vincere la partita. Sul dominio del gioco per quello che ci hanno concesso siamo stati in gara, un po' lenti nella manovra, un po' in orizzontale, mancavano un po' di energie, ma mi prendo il fatto che l'abbiamo sbloccata e fatto il 2-0 prima dell'intervallo. Ci sta che ogni tanto ci sia un calo di tensione".

Come si interagisce con un giocatore come Frattesi, al centro di voci di mercato?

"Frattesi è un giocatore dell'Inter, importante per questo gruppo, ci fidiamo delle sue qualità, abbiamo tutti bisogno di Davide Frattesi in condizioni ottimali. Per dare qualcosina di più in determinate partite, quelle in cui a volte qualcosa ci manca".

Conte ha parlato del calendario, Spalletti ha parlato di "allenamenti invisibili", con più riposi. La sua opinione?

"Penso che le decisioni prese in passato sono la testimonianza di quello che dite. Il riposo l'ho sempre dato, anche prima di una gara e sono stato anche criticato per questo. Non sono un fenomeno o un professore, ma qualche decisione l'ho presa. Si gioca tanto, tutti giocano tanto. C'è il rischio infortuni. Ma una squadra che fa tante competizioni deve accettare il rischio. Noi proviamo a prevenirlo, recuperando energie, poi si può sbagliare o meno, ma continuiamo sulla nostra strada".

Si aspetta un rinforzo dal mercato?

"No, aspetto di recuperare le energie, perché mercoledì c'è un'altra partita, siamo gli stessi 25 da inizio stagione. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti in questo periodo. Non mi lamento, non vengo a raccontare quello che ho detto. Manca un giorno, ma sinceramente non vedo l'ora che finisca questo periodo di mercato".