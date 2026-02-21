Juventus-Como, le formazioni ufficiali: c'è Openda. Fabregas si copre più del solito

Dopo due sconfitte consecutive, prima con l'Inter a San Siro e poi contro il Galatasaray a Istanbul, la Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a reagire, anche se l'avversario di oggi all'Allianz Stadium non sarà dei più semplici da affrontare. Di fronte alla Juve ci sarà infatti il Como di Cesc Fabregas che dopo la vittoria dell'andata vuole bissare il successo tornando a fare tre punti dopo quasi un mese di digiuno di vittorie in Serie A. L'ultima risale infatti allo scorso 24 gennaio, quando i lariani ebbero la meglio sul Torino con il risultato di 6-0.

Alcune novità di formazione da una parte e dall'altra, con Spalletti obbligato a schierare McKennie sulla destra visto l'infortunio di Holm e la squalifica ingiusta di Kalulu. In attacco spazio a Openda, con Yildiz e Conceicao alle spalle del belga. Dall'altra parte Fabregas sceglie una formazione meno offensiva del solido, vista anche l'assenza di Nico Paz. Dentro un centrocampista in più (Caqueret) e modulo che potrebbe anche cambiare, come potremo vedere però soltanto una volta iniziata la partita.

Le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Vojvoda, Da Cunha, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.