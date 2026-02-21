Fabregas non si fida della Juve. Senza Nico Paz un Como meno offensivo, in tutti i sensi

Una vittoria in Serie A che manca dallo scorso 24 gennaio e la voglia di tornare a stupire e a fare i tre punti a partire dalla gara di oggi contro la Juventus all'Allianz Stadium. Il Como ha chiaro in testa l'obiettivo di questo sabato pomeriggio e per provare a ritrovare la strada giusta, dopo il ko contro la Fiorentina e i pareggi contro Atalanta e Milan, Cesc Fabregas prova a cambiare qualcosa, forse anche sotto il profilo tattico ma certamente negli uomini. Tutto nasce dalla squalifica di Nico Paz, che non sarà a disposizione contro i bianconeri, ma andando a leggere la formazione mandata in campo dal tecnico spagnolo è facile intuire come abbia fatto alcune scelte dettate dalla prudenza.

Al posto dell'ex Real Madrid giocherà infatti Caqueret, e non uno tra Addai e Kuhn, con Da Cunha e Perrone confermati. Ecco, visti dunque i nomi dei titolari è giusto analizzare che lo stesso Fabregas abbia visto nel centrocampo la possibile chiave di volta di questa importante partita che vale tanto anche per la corsa alla qualificazione alle prossime coppe europee. Il Como non rinuncerà comunque certamente ad attaccare, vista la presenza in campo di Jesus Rodriguez, Baturina e Douvikas dal primo minuto, ma un occhio di riguardo sarà dato alla linea mediana, per capire se davvero potrà esserci un cambio modulo rispetto al collaudatissimo 4-2-3-1.

Fabregas non si fida della Juventus, dunque. Quello di oggi pomeriggio sarà l'ennesimo esame di maturità per l'allenatore del Como, che non vuole smettere di sognare la qualificazione all'Europa, che passerà anche dalla gara dell'Allianz Stadium.