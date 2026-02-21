Juventus, Spalletti: "Como di pari livello, ecco perché gioca Openda e non David"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Como: "Oggi giochiamo contro una squadra di pari livello, un po' per la società con giovani di sicuro avvenire e un po' per la qualità di un allenatore molto capace come Cesc. Abbiamo qualche defezione come tutte le squadre, mettiamo insieme tutte le cose cercando meno squilibrio possibile. Noi dobbiamo giocare con i tre centrali e fare queste scalate lunghe verso i loro terzini. Le partite quando sono così equilibrate si risolvono a volte con l'episodio che va bene o male. Per il periodo che stiamo attraversando non dobbiamo assolutamente mettere la partita su questo livello di turbolenza, perché loro avrebbero meno pressione dentro questo contesto essendo il Como. Noi, per gli ultimi risultati e per dove ambiamo ad arrivare, dobbiamo fare una partita soprattutto di sostanza, barattiamo un po' di fantasia e creatività con quella che deve essere la solidità per farci capitare meno episodi sfavorevoli possibili".

Perché Openda e non David?

"Perché ce li aspettiamo come sempre, è la squadra più aggressiva del campionato: quella che pressa di più. Lo dicono i fatti, non solo i numeri che a volte sono balordi nel descrivere le situazioni. Ogni tanto ci sarà da andare velocemente dall'altra parte e Openda ha questo tipo di caratteristiche. David non sta molto bene e sarebbe a rischio di essere tolto dopo neanche un tempo".