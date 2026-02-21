Padova-Bari, le formazioni ufficiali: Longo rilancia Moncini come unica punta dei pugliesi
Si è alzato ieri sera il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, che proseguirà quest'oggi con ben sette match suddivisi su tre fasce orarie: tra quelli delle ore 15:00, un atteso Padova-Bari, soprattutto con la compagine pugliese chiamata a riscattare gli ultimi risultati negativi i quel dell''Euganeo'. Da cui arrivano le formazioni ufficiali.
Sponda biancorossa pugliese, mescola un po' le carte Longo, che rilancia Moncini dal 1', preferito a Cuni e Gytkjaer.
Di seguito, ecco gli schieramenti dei due tecnici:
PADOVA (4-4-2): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Perrotta, Barreca; Capelli, Fusi, Harder, Di Mariano; Buonaiuto, Bortolussi. All.: Andreoletti
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odetnhal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Cavuoti, Rao;Moncini. All.: Longo