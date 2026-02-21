Venezia-Pescara, le formazioni ufficiali: Olzer-Di Nardo per rispondere a Yeboah-Adorante
Al via, nella serata di ieri, la 26ª giornata del campionato di Serie B, che proseguirà quest'oggi con ben sette match suddivisi su tre fasce orarie: tra quelli delle ore 15:00, il testacoda tra la capolista Venezia e il fanalino di coda della graduatoria Pescara, che si sfideranno in laguna, allo stadio 'Penzo'. Da cui arrivano le formazioni ufficiali.
Per la giornata odierna, opta per un cambio - impercettibile - Gorgone, che inserisce il solo Meazzi sulla trequarti affidando l'attacco al tandem Olzer-Di Nardo; nessuna particolare sorpresa, invece, per l'undici titolare voluto da Stroppa.
Di seguito, ecco gli schieramenti dei due tecnici:
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Busio, Duncan, Kike Perez, Sagrado; Yeboah, Adorante. All.: Stroppa
PESCARA (4-3-1-2): Saio; Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano; Fanne, Brugman, Valzania; Meazzi; Olzer, Di Nardo. All.: Gorgone