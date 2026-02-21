Pisa, Hiljemark: "Semper sta meglio ma lunedì giocherà Nicolas. Iling mi piace molto"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato anche dei singoli partendo dalla questione portiere: "Semper sta meglio: ha ripreso con il gruppo da due giorni e si è allenato bene, ma per questa partita giocherà ancora Nicolas. Le scelte di formazione saranno prese valutando sia titolari sia panchina, perché durante la partita potrebbe esserci bisogno di cambiare. Tutti devono essere pronti.".

Iling Junior è visto più come esterno di centrocampo o come esterno d’attacco? E Loyola può inserirsi di più o deve rimanere più bloccato nel centrocampo a due?

"Iling Junior mi piace molto: può ricoprire più ruoli ed è un vantaggio. Loyola ha fatto un bene col Milan trovando anche il gol, si è allenato bene anche questa settimana. Può essere utile sia nell’inserimento sia nel mantenere equilibrio, a seconda di come vogliamo attaccare e di come ci posizioniamo in fase offensiva e nelle transizioni".

Vuole dare continuità ancora a Stojlkovic? E su Durosinmi: ha giocato poco nelle ultime partite, c’è un motivo?

"Durosinmi si è allenato bene questa settimana e lo sto valutando. Contro il Verona il primo tempo è stato complicato per lui. Col Milan non ha giocato perché serviva un grande lavoro difensivo e ho fatto altre scelte. Su Stojkovic sto ancora valutando: deciderò chi schierare in base a chi è più pronto".

