Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Comolli tra la ricerca di un Ds e la promessa a Vlahovic

Juventus, Comolli tra la ricerca di un Ds e la promessa a Vlahovic TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

Ieri, il Cda della Juventus si è riunito, conferendo a Damien Comolli il ruolo di amministratore delegato del club, come comunicato dalla stessa società bianconera: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli Amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari e alla nomina dei relativi membri. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente”. Subito dopo la nomina ad AD, il dirigente francese ha incontrato i media all’Allianz Stadium e, insieme a lui, erano presenti il presidente Gianluca Ferrero, il direttore tecnico François Modesto e il chief of football strategy Giorgio Chiellini. Quest’ultimo, nel corso dell’incontro con i giornalisti, è apparso sempre più al centro del mondo Juventus e coinvolto nelle strategie del club bianconero.

Comolli ossessionato dalla vittoria.
Durante l’incontro con i media, Comolli ha cominciato il suo intervento ringraziando John Elkann per la fiducia: “Ringrazio John Elkann per l’opportunità per poter gestire questa società. Un estremo privilegio e onore essere qui di fronte a voi come AD. Mi sento anche umile in questa sfida, perchè sono un tifoso appassionato e so cosa vuol dire la Juventus per il calcio Mondiale e italiano. So qual è la portata della società, la reputazione. Abbiamo incontrato tutto lo staff questa mattina e l’unica cosa che vogliamo è tornare a vincere. Quando mi siedo su quei seggiolini l’unica cosa su cui mi focalizzo è la vittoria. Sono una persona appassionata e so che John Elkann è una persona come me, appassionata”. Comolli si è poi detto molto desideroso di riportare la Juventus a vincere: “Vincere. Non riesco a pensare a nient’altro. L’ho detto stamattina al nostro personale. Ogni giorno mi sveglio e penso: come io, e come noi tutti, possiamo far rivincere il club. Con quale velocità. Ho un’ossessione per la vittoria, si pensa sempre alla vittoria in un club così”. Il nuovo AD bianconero ha poi spiegato che prosegue la ricerca di un nuovo direttore sportivo: “È l’anello mancante all’interno del leadership team, una casella vuota. Penso che in poco tempo troveremo qualcuno, stiamo cercando in maniera attiva. Stiamo effettuando delle interviste. Durante l’estate John mi ha detto: come attrarre dei talenti? Guarda, si tratta della Juventus e già così si attraggono delle persone. Ci sono persone che hanno CV fantastici, vogliamo prenderci il tempo corretto per prendere le persone corrette”.

Comolli elogia Spalletti.
Nel corso dell’incontro con i media, Comolli ha toccato diversi argomenti e, in modo particolare, si è soffermato anche sull’arrivo di Luciano Spalletti, elogiando il tecnico di Certaldo: “Siamo molto contenti di Spalletti, una mente creativa per il calcio, coraggiosa e audace quando, per esempio, decide di mettere Koopmeiners in difesa. Ha creato qualcosa di nuovo e sono lieto di averlo a bordo. Crediamo nella nostra squadra e vogliamo continuare con questa squadra. Siamo tra i più giovani in Serie A, abbiamo talenti giovani molto forti e poi dei senior come il nostro capitano. Quello che facciamo qui ogni giorno è per avere una squadra molto competitiva in campo. Quando ero più giovane la Juventus era un modello del calcio europeo, giocatori come Platini, la Coppa di Tokyo ’95, la mia passione e il mio rispetto per questo club sono grandissimi. Da quando sono qui cresce sempre di più questo rispetto e questa passione, credo che il potenziale sia infinito”. L’AD bianconero ha poi specificato che difficilmente la Juventus farà mercato a gennaio: “Abbiamo alcuni vincoli, il fair play finanziario e dobbiamo stare attenti, abbiamo ricevuto una lettera dell’ente controllante. Quello che faremo a gennaio sarà molto difficile e monitorato dalla Uefa. Non abbiamo piani particolari. Ci guarderemo attorno ma niente di particolare”. Infine, Comolli ha fatto il punto sul futuro di Vlahovic: “Abbiamo trovato un accordo con Dusan: parliamo a fine stagione. Non aspettatevi nulla di particolare, c’è un accordo con Dusan, già stretto l’estate scorsa con Giorgio e Modesto. Penso che nessun club italiano possa pagare come la Premier, ma non vuol dire che non vogliamo essere competitivi. Dobbiamo rispettare lo squad cost ratio, se no l’Uefa interverrà. Dobbiamo gestire la nostra parte economica”.

Articoli correlati
Il nuovo ad Comolli punta su Spalletti, La Stampa in apertura: "Un creativo alla... Il nuovo ad Comolli punta su Spalletti, La Stampa in apertura: "Un creativo alla Juve"
Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà... Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
Il manifesto di Comolli, Tuttosport titola: "Dobbiamo essere degni della Juve" Il manifesto di Comolli, Tuttosport titola: "Dobbiamo essere degni della Juve"
Altre notizie Serie A
Ricci dice chi è il più forte della sua carriera. E punta in grande per se stesso... Ricci dice chi è il più forte della sua carriera. E punta in grande per se stesso
Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà... Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
L'Inter torna ad Appiano. Chivu aspetta Mkhitaryan, ma il recupero è lungo L'Inter torna ad Appiano. Chivu aspetta Mkhitaryan, ma il recupero è lungo
Juventus, Comolli tra la ricerca di un Ds e la promessa a Vlahovic Juventus, Comolli tra la ricerca di un Ds e la promessa a Vlahovic
Torino, un'altra sosta per rivedere il miglior Zapata. Baroni: "Gli manca solo minutaggio"... Torino, un'altra sosta per rivedere il miglior Zapata. Baroni: "Gli manca solo minutaggio"
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre
Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"... Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"
Rivera e il calcio moderno: "Qualcuno ha qualità, ma sono quasi tutti stranieri..."... TMWRivera e il calcio moderno: "Qualcuno ha qualità, ma sono quasi tutti stranieri..."
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre
3 Ibrahim Ba, come tutte le più belle cose visse un giorno solo. Contro la Lazio
4 Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"
5 Totti: "Soulé sta facendo grandi cose a Roma. Gasp buon allenatore, Mou è stato il top"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.1 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
Immagine top news n.2 Il caso (rientrato) Lobotka, l'addio di Micheli, l'eco di Conte: Napoli, sono giorni intensi
Immagine top news n.3 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.4 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.5 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.6 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.7 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ricci dice chi è il più forte della sua carriera. E punta in grande per se stesso
Immagine news Serie A n.2 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
Immagine news Serie A n.3 L'Inter torna ad Appiano. Chivu aspetta Mkhitaryan, ma il recupero è lungo
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Comolli tra la ricerca di un Ds e la promessa a Vlahovic
Immagine news Serie A n.5 Torino, un'altra sosta per rivedere il miglior Zapata. Baroni: "Gli manca solo minutaggio"
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Tiritiello: "Voglio dare tutto per aiutare la squadra a conquistare la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Di Nardo: "Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ne usciremo tutti insieme"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: è un Giugliano già Capuanizzato
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Torres, una rosa piena di Spini
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lecco e Brescia hanno un diavolo per Capello
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Oviszach: "Squadra costruita bene, ci giocheremo la B fino alla fine"
Immagine news Serie C n.5 Picerno, il dg Greco: "Abbiamo sbagliato qualche valutazione, ma i ragazzi stanno reagendo"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Cuomo: "Il vantaggio ora non conta nulla, sappiamo cosa è successo lo scorso anno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma Women, Ambrosi: "Progetto in crescita, il presidente crede tanto nel calcio femminile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?