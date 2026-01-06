Il vice a Spalletti: "Leviamo David". In due minuti fa assist e gol: Sassuolo-Juventus 0-3

La Juventus spicca il volo sull'asse dei due uomini simbolo delle scelte di formazione di Spalletti per la partita sul campo del Sassuolo. Al 62' arriva prima lo 0-2 al Mapei Stadium, con gol segnato da Fabio Miretti. Il centrocampista approfitta di una sponda ben eseguita da David su appoggio di McKennie a seguito di rinvio di Di Gregorio. Miretti ha messo la freccia e, arrivato davanti a Muric, ha insaccato con un destro alto in diagonale.

E un minuto più tardi, è stato poi proprio Jonathan David a segnare il gol dello 0-3 Juventus, approfittando di un errore in uscita da parte della difesa neroverde, riuscendo poi a scartare Muric in uscita e a depositare la palla nella porta rimasta nel frattempo sguarnita. Con il suo allenatore Spalletti che si è immediatamente gettato sul rettangolo verde per abbracciare il proprio attaccante, seguito da tutto il resto della squadra.

C'è peraltro una curiosità rivelata da DAZN: appena prima dell'assist per Miretti, il tecnico bianconero Spalletti si era rivolto al suo vice Domenichini, in cerca di idee per provare a cambiare qualcosa. Il suggerimento dell'assistente era stato: "Mettiamo Openda per David?". In tutta risposta, il canadese ha messo a segno un assist e un gol nell'arco di due minuti.

