Spalletti raddoppia col suo uomo in più: girata vincente di McKennie, Parma-Juventus 0-2
La Juventus raddoppia a Parma grazie al suo jolly, il suo uomo in più: Weston McKennie. Bella azione dei bianconeri, con David che fa correre Kalulu sulla destra. Cross morbido dell'ex Milan e girata acrobatica vincente del centrocampista statunitense: 2-0 per la Vecchia Signora al Tardini.
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
