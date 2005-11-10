Juventus, caso Conceiçao. E Spalletti: "Ci sono anche altri forti. Hanno ribaltato la partita"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in zona mista dalla pancia dello stadio Balaídos dopo aver battuto il Celta Vigo (2-1) con una rete di Randal Kolo Muani in zona Cesarini: "Siamo stati in ritardo in tutte le scelte che facevamo, però non direi così brutti, perché abbiamo avuto occasioni per fare gol".

Woltemade e il colpo di tacco tentato in area?

"Sono cose che servono, che provino i giocatori, liberi di pensare a quelle che sono le loro qualità, di provare a giocare con queste qualità. Poi ci vuole un po' di sostanza, un po' di veleno e quello dobbiamo essere bravi a governarlo un po'".

Ha visto quelle "faccette" che voleva? E Conceicao ha chiarito di non aver litigato con nessuno, ma che avrebbe voluto rimanere in campo.

"Sì, bisogna farlo in quei 70 minuti che si giocano, non in quei 20 minuti che mancano e in cui non ci sei più. Contano quelli in cui giochi. Ci sono anche altri compagni forti fuori e infatti quando hanno giocato, hanno ribaltato la partita".

Più bella la Juve che gioca con due punti.

"Cosa corretta quella che dite, però abbiamo giocato così. Hanno segnato tutte e due e avete ragione voi".

Soluzione delle due punte con la Lazio?

"Sarà possibile vederla anche con la Lazio dal primo minuto. Guarderemo cosa abbiamo fatto dopo questa ulteriore fatica e andremo a scegliere il meglio possibile".

In vista della Lazio quanto è importante la vittoria sul Celta?

"Le vittorie sono sempre importanti per i ragazzi. So che conta vincere le partite, altrimenti voi tutti siete pronti a bacchettare. Però noi la viviamo anche in maniera differente. Se non avessimo vinto, ci saremmo presentati ugualmente preparati alla prossima partita, con serietà. Essere sempre e per forza coinvolti da quello che si dice fuori... fuori c'è una marea di persone pronte ad analizzarti, poi siamo noi da dentro che dobbiamo fare scelte precise per alcune cose. Dobbiamo ascoltare e dare ragione ad alcune cose, oppure lasciarne lì altre".