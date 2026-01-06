Juventus, David: "Non mi aspettavo l'abbraccio di tutti. Triste per i punti persi con il Lecce"

Jonathan David, attaccante della Juevntus, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Sassuolo: "Dovevo fare quel gol e sono felice, sono contento per la vittoria".

Ti aspettavi quell'abbraccio con Spalletti e la squadra?

"Apprezzo molto, non me lo aspettavo ma è bello avere questa possibilità".

Cosa hai pensato nei giorni scorsi?

"Per me la cosa più triste del rigore sbagliato è che abbiamo lasciato indietro due punti".

E' un rigore di fiducia quello?

"Cambio sempre quando calcio i rigori e voglio segnare".