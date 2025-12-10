Champions League, la classifica aggiornata: il Copenaghen spinge la Juve al 24 posto
Dopo la fine delle gare delle 18:45, la nuova classifica del maxi girone di Champions League vede il Copenaghen fare un balzo in zona playoff che spinge la Juventus al 24esimo posto. Si muove anche la classifica dell'Ajax, che lascia agli ultimi posti Villarreal e Kairat Almaty, matematicamente fuori dalla Champions. Questa la classifica aggiornata:
1. Arsenal 15 (5)
2. Bayern 15 (6)
3. Atalanta 13 (6)
4. PSG 12 (5)
5. Inter 12 (6)
6. Real Madrid 12 (5)
7. Atlético Madrid 12 (6)
8. Liverpool 12 (6)
9. Tottenham 11 (6)
10. Dortmund 10 (5)
11. Chelsea 10 (6)
12. Manchester City 10 (5)
13. Sporting CP 10 (6)
14. Barcellona 10 (6)
15. Newcastle 9 (5)
16. Marsiglia 9 (6)
17. Galatasaray 9 (6)
18. Monaco 9 (6)
19. PSV 8 (6)
20. Leverkusen 8 (5)
21. Qarabag 7 (6)
22. Napoli 7 (5)
23. FC Copenhagen 7 (6)
24. Juventus 6 (5)
25. Pafos 6 (5)
26. Royale Union SG 6 (6)
27. Olympiakos 5 (6)
28. Club Brugge 4 (5)
29. Athletic Bilbao 4 (5)
30. Francoforte 4 (6)
31. Benfica 3 (5)
32. Slavia Praga 3 (6)
33. Ajax 3 (6)
34. Bodo/Glimt 2 (5)
35. Villarreal 1 (6)
36. Kairat Almaty 1 (6)