Llorente: "Il Napoli dovrà aggredire subito. Il Chelsea è giovane, può pagare l'inesperienza"

Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, oggi opinionista per Prime Video, nel pre-partita di Napoli-Chelsea si è espresso così sulla partita: "Oggi l'esperienza speriamo che sia molto importante, perché il Chelsea è molto giovane e potrebbe sbagliare una partita del genere. Anche in campionato hanno perso delle partite che nessuno si aspettava. Il Napoli dovrà vincere per forza. Per farlo bisognerà aggredire la partita dal primo minuto.

Conte? L'ho visto molto mentalizzato, sono convinto che sia riuscito a trasmettere le sue idee ai giocatori. Secondo me il Napoli avrà le idee ben chiare. McTominay è un giocatore pazzesco, ha un fisico imponente, come il mio, Difensivamente aiuta tantissimo, ma soprattutto si inserisce tanto in attacco, ha un senso del gol pazzesco, sa segnare di testa, di piede, in acrobazia. Per me è un calciatore totale".