Nuova occasione per Kolo Muani. Spalletti resta sul carro ma quanto durerà la pazienza?

La Juventus è pronta a tornare in campo in Europa League e la certezza sarà sempre la stessa: Randal Kolo Muani partirà dal primo minuto. In campionato è successo dieci volte su dieci, nella competizione internazionale due in quattro giornate, per quella che sarà, però, la seconda consecutiva. Nelle prime due gare, contro NEC e Celta Vigo, la Juve ha trovato due successi, con il francese inizialmente in panchina, mentre alla terza giornata è arrivato il pareggio contro il Rennes, con il numero 9 titolare insieme a Woltemade. Coincidenze? Probabilmente sì, ma sono comunque dati certi.

Il popolo bianconero sta finendo la pazienza

In tutto questo Spalletti e Kolo Muani devono anche fare i conti sia con il pensiero che con l'umore dei tifosi della Juventus. Come successo anche a Cambiaso, l'attaccante arrivato per quasi 50 milioni in estate dal PSG, è stato fischiato allo Stadium nelle ultime uscite e questo la dice lunga sulla pazienza che sta per finire da parte del popolo bianconero. Kolo Muani ha solo un'arma per cambiare il vento: iniziare a segnare con regolarità. Magari già a partire da stasera in OIanda. Spalletti ha affermato di essere ancora sul "carro" ma adesso servono risposte serie e concrete, inutile girarci intorno.

Le parole di Spalletti su Kolo Muani

Ieri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'AZ Alkmaar, il tecnico della Juventus ha parlato così di Kolo Muani, annunciando, appunto, la sua titolarità nella gara di questa sera: "Lui è talmente una bella persona che se gioca un compagno è felice per lui. Lui non ti controlla con gli sguardi, non perde entusiasmo se gli cambi casacca. Ha quasi sempre lo stesso atteggiamento. Io rimango dell’avviso che sia un giocatore forte. Io sono sempre sul suo carro e visto che non ha giocato la parte finale contro il Napoli e questo può fare la differenza perché ti rimangono nelle gambe gli ultimi 25 minuti. Lui senza quei minuti può giocare dal primo minuto".