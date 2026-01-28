Eintracht-Tottenham, le formazioni ufficiali: segnale alla Juventus? Kolo Muani è titolare
Di seguito le formazioni ufficiali di Eintracht Francoforte-Tottenham, valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League.
EINTRACHT FRANCOFORTE (5-3-2): Kaua Santos; Buta, Amenda, Koch, Theate, Brown; Hojlund, Skhiri, Larsson; Gotze, Knauff. All. Dennis Schmitt.
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Spence, Danso, Romero, Udogie; Gray, Joao Palhinha; Odobert, Sarr, Simons; Kolo Muani. Thomas Frank.
ARBITRO: Gil Manzano (Spagna)
