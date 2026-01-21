Juventus-Benfica, le probabili formazioni: Di Gregorio e Thuram dal 1', novità Conceicao?

La Juventus vuole ripartire subito, mettendosi in fretta alle spalle la brusca frenata di Cagliari. In Sardegna è arrivata la seconda sconfitta della gestione Spalletti, ma la prestazione complessiva non è stata da buttare. All’Allianz Stadium si presenta il Benfica, nel match valido per la settima giornata di Champions League: ai bianconeri bastano due punti nelle ultime due gare di League Phase per avere la certezza matematica di disputare i playoff, un successo stasera renderebbe la trasferta di Monaco utile solo per il piazzamento. Non può fare calcoli invece la formazione portoghese, obbligata a fare risultato per evitare l’eliminazione. Calcio d’inizio alle ore 21, direzione arbitrale al fischietto olandese Serdar Gözübüyük.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Il doppio successo prima della pausa contro Bodo/Glimt e Pafos ha risistemato un po’ le cose e reso alla portata l’accesso agli spareggi per gli ottavi. Spalletti ripartirà dal 4-2-3-1, con tre novità rispetto all’undici iniziale schierato sabato: in porta torna Di Gregorio al posto di Perin mentre in mediana si rivede Thuram, preferito a Koopmeiners. Va verso una maglia dal primo minuto anche Conceicao, con l’uscita di Miretti e lo spostamento del jolly McKennie in posizione centrale sulla trequarti. David va verso la quinta di fila da titolare: l’ex Lille è in pole nel ballottaggio con Openda.

COME ARRIVA IL BENFICA - Lontano 10 punti dalla vetta del campionato, già fuori dalla coppa nazionale: a Mourinho è rimasta soltanto l’Europa, ma la situazione di classifica è piuttosto critica e il rischio di una stagione da zeru tituli a gennaio molto alto. A peggiorare ulteriormente il quadro la situazione infortunati: minime le possibilità di recuperare qualcuno fra Rios, Lukebakio, Joao Veloso, Nuno Felix, Soares e Wynder. La formazione iniziale dovrebbe essere speculare a quella juventina: Otamendi guiderà la difesa, Pavlidis sarà il centravanti sostenuto da Prestianni, Sudakov e Schjelderup.