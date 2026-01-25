Juventus, Di Gregorio: "Napoli squadra forte al di là delle assenze, vogliamo i tre punti"

Il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 22^ giornata di Serie A.

Cosa è cambiato dalla partita persa col Napoli nel girone d'andata?

"Abbiamo avuto modo di lavorare più tempo con il mister su quello che ci chiede. Siamo una squadra diversa e oggi ci teniamo a farlo vedere".

Napoli con tante assenze: l'approccio può essere meno deciso?

"No no, credo che il Napoli sia una squadra forte al di là delle assenze che ha, lo affronteremo come ci fossero tutti perché questa è la nostra mentalità".

Spalletti come la sta vivendo?

"Il mister vuole vincere come sempre, vogliamo conquistare i tre punti".