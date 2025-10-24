Un talento al giorno, Adin Licina: la Juve studia un altro colpo alla Yildiz

La Juventus è in trattative concrete per assicurarsi Adin Ličina, il cui contratto con il Bayern Monaco scade la prossima estate. Absolut Fußball fa sapere che anche il Borussia Dortmund è interessato all'attaccante 18enne. Tuttavia, con lo sviluppo di Kenan Yıldız come esempio tangibile, il club torinese si trova in una buona posizione per convincere Ličina a unirsi alle sue fila.

Il Bayern Monaco è ben consapevole delle qualità di Ličina e non intende perderlo, tanto meno a parametro zero. I segnali, tuttavia, indicano una probabile partenza, data la forte concorrenza di due grandi club di Serie A e Bundesliga. Ličina, ha rappresentato la Germania a livello giovanile dall'Under 15 fino all'Under 19. Nato da genitori montenegrini, il 18enne ha segnato un gol in 9 partite per il Bayern II nella Regionalliga in questa stagione. Licina è un esterno offensivo mancino, noto per la sua propensione all’uno contro uno e al dribbling. Predilige partire da destra per convergere al centro, sfruttando il piede sinistro per tiri, assist e giocate creative. La sua visione di gioco e capacità di leggere le situazioni lo rendono efficace anche come trequartista. Si ispira a Jamal Musiala per stile e ruolo, puntando forte su agilità e creatività.

Nome: Adin Licina

Data di nascita: 6 gennaio 2007

Nazionalità: tedesco

Ruolo: ala

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Jamal Musiala