McKennie guida la Juve, svolta Toro. Tuttosport: "McKennie qua la mano"

Settimana delicata per Juventus e Torino, tra campo e scelte societarie. In casa bianconera si prova a reagire alla fase complicata puntando sulle certezze. A parlarne è TuttoSport, descrivendo la crescita di Weston McKennie, ormai diventato un punto fermo per duttilità e rendimento, tanto che il rinnovo è ormai vicino: un segnale di continuità in chiave anti-crisi.

L’americano ha convinto staff e dirigenza, anche per l’intesa ritrovata con Vlahovic. La sfida europea contro il Galatasaray rappresenta uno snodo cruciale della stagione e nello spogliatoio filtra fiducia. In parallelo, attenzione alle scelte di formazione e alle condizioni dei singoli, con alcuni ballottaggi ancora aperti.

Sponda granata, invece, è tempo di cambiamento. Dopo l’esonero di Baroni, il Torino riparte da Roberto D’Aversa, chiamato a evitare il tracollo e a dare una scossa immediata. Contratto fino a giugno e obiettivo chiaro: invertire la rotta nelle ultime giornate e allontanare la zona calda. Una scelta definita forte, maturata in un clima di contestazione e con la necessità di ritrovare risultati e compattezza.